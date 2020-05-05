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وقالت المصادر إن من المتوقع أن يعطي رؤساء حكومات الولايات الألمانية الضوء الأخضر للمتاجر الكبرى لفتح أبوابها اعتبارا من 11 مايو.
وسيسمحون باستئناف مباريات الدوري الألماني اعتبارا من 15 مايو على الأرجح في ظل شروط صارمة وبدون جماهير.
وأضافت المصادر أن رؤساء حكومات الولايات سيسمحون أيضا باستئناف الرياضات الجماعية لغير المحترفين والأطفال قي ألمانيا.
لقد تمكنت ألمانيا، وبصورة مثيرة للإعجاب، من النجاح في احتواء واحدة من أسوأ الأوبئة في العالم الحديث، لذلك فقد بدأت تخرج تدريجيا من عزلتها التي فرضتها على نفسها كتدبير لمنع تفشي وباء كوفيد-19.
ومع عزمها الخروج تدريجيا من عزلتها يبرز السؤال حول كيفية انتقال برلين في هذا المسار الغامض، أي الانفتاح بما يكفي لإنعاش الاقتصاد دون تعرضها لموجة ثانية من الفيروس الفتاك؟.
في الواقع، يمكن للبنية التحتية في ألمانيا التعامل مع المرحلة التالية، فمختبراتها لديها القدرة على إجراء 136 ألف اختبار يوميا، على الرغم من إجراء أقل من 325 ألف اختبار أسبوعيا، كما تقوم بتوسيع جيوش “متتبعي الملامسين” لتتبع سلاسل العدوى، بالإضافة إلى أن هناك 13 ألف سرير للعناية المركزة غير مشغولة في جميع أنحاء البلاد، أي حوالي 40 في المئة من الإجمالي.
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كانت هذه تفاصيل خبر استئناف مباريات الدوري الألماني اعتبارا من 15 مايو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.