كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر تزوجت فنانا شهيرا واعتزلت الفن قبل ساعات.. معلومات لا تعرفها عن نهي عابدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الفنانة نهي عابدين، اعتزالها الفن خلال الساعات القليلة الماضية، طبقا لتدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك" وقالت فيها : قرار ممكن يكون صح او خطا , بفكر فيه من فترة طويلة لكن وصلت لقرار يريحني , انا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي

ويستعرض"الخليج 365 الفني" معلومات لا تعرفها عن الفنانة نهي عابدين

ولدت الفنانة نهي عابدين بالاسكندرية 25 أكتوبر 1988

التحقت بالمعهد العالي للفنون والمسرحية عام 2010

شاركت في اول عمل سينمائي بفيلم سفاري 2010 وفي نفس العام شاركت في مسلسل طوق نجاة بطولة الفنانة فيفي عبده

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تزوجت من الفنان السوري طارق زيدان 2014 وانجبت منه طفل يدعي ايمن

شاركت في العديد من الاعمال الدرامية منها مسلسل "طوق نتجاة , حلاوة الدنيا ,ونوس ,عشم ابليس , لدينا اقوال اخري , فرق توقيت , امر واقع , لدينا اقوال اخري , الكابوس , لعبة الموت , ونوس , سيدنا السيد "

قدمت اول برنامج كوميدي وهو برنامج " فلفل شطة " عام 2013

انفصلت عن زوجها 2017 وبقي ابنها في حضانتها

تعيش نهي عابدين حالة من النشاط الفني ؛ حيث تشارك في السباق الرمضاني هذا العام بثلاثة مسلسلات وهما ( ليالينا , اتنين في الصندوق , حرملك 2 )