كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 07:17 صباحاً - انت الان تقراء خبر دينا الشربيني: عمرو دياب غيّر حياتي للأفضل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الفنانة دينا الشربيني، عمرو دياب، له أعظم دور في دعمي وتشجيعي، وهو دائما ينصحني وكل نصائحه طبعا في محلها، ودائما يثبت لي الوقت أن ما يقوله لا ينبع من فراغ فهو نجم كبير وصاحب خبرة كبيرة.

وأضافت خلال تصريحات تلفزيونية، "على المستوى الإنساني أيضا هو إنسان عظيم وأتعلم منه الكثير طوال الوقت".