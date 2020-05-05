ياسمين صبري بفستان أبيض آخر..فما القصة؟

ظهرت الفنانة ياسمين صبري وهي ترتدي فستان أبيض أثناء تواجدها في إحدى حفلات الزفاف.

الصورة تعود الى طفولة صبري وأحبّت مشاركتها مع جمهورها من خلال خاصية القصص القصيرة عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram.

وكات صبري قد عقدت قرانها مؤخراُ علر رجل الاعمال أحمد أبو هشيمة ، في منزل الأسرة وسط حضور اقتصر على المقربين عائليا من العروسين . Advertisements على صعيد آخر، تشارك ياسمين صبري، في الموسم الرمضاني الحالي من خلال مسلسل "فرصة تانية" الذي تقوم ببطولته. مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبري وأحمد مجدي وهبة مجدي وأيتن عامر وإدوارد ودياب ومحمود البزاوي وأشرف زكي وهبة عبدالغني وابتهال الصريطي، ومن تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.



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