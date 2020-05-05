شاهد.. الدكتورة خلود تتناول العشاء مع عاملاتها السبعة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 06:57 صباحاً - أطلت الفاشينستا الكويتية الدكتور خلود بمقطع فيديو قصير مع عاملات منزلها السبعة مستعرضة أجواء رمضان داخل منزلها.

وظهرت الدكتورة خلود في الفيديو مع أطفالها الأربعة خلود وخالد وليان وليليان، بالإضافة لسبع عاملات منزليات من جنسيات آسيوية مختلفة، حيث علقت عليها بقولها: “عشاء مع حبييات قلبي”.

وقد تعرضت الدكتورة خلود لانتقادات بعض متابعيها والذين اعتبروا أنها تتعمد لفت الأنظار لأسلوب حياتها الفاخر حيث بدت وهي تجلس وسطهم كملكة بين وصيفاتها، بينما قال البعض إنها تدافع عن العمالة الأجنبية في الكويت بتلك الصورة وتظهر دعمها ضد من يطالبون بإلغاء عمل الوافدين وإعادتهم لأوطانهم.

بينما سخر البعض الاخر من الصورة متسائلين عن سبب تناول الدكتورة خلود لوجبة العشاء في رمضان، بينما يفترض أن يكون هناك وجبتان فقط هما الإفطار والسحور؟!