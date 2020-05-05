نور الغندور تثير الجدل بتصرف غريب!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 06:57 صباحاً - أثارت نور الغندور الجدل بين متابعيها بعد قيامها بتركيب وجهها على جسم عارضة بالفوتوشوب لتصبح ضحية للسخرية العارمة.

وقد اكتشف رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن النجمة المصرية المقيمة في الكويت قد وضعت وجهها على صورة لعارضة الأزياء الدنماركية المعروفة دانييلا جونز، وذلك من خلال أحد منشوراتها الأخيرة عبر “انستقرام”.

ورغم أن منشور نور الغندور قد مر عليه أكثر من 10 أيام، إلا أن الجمهور لاحظ أن الصورة ليست أصلية وإنما معدلة ببرنامج تحرير الصور “فوتوشوب”، حتى أن بعض أشار لصاحبة الصورة الأصلية حول قيام بطلة مسلسل “جمان” بهذا الفعل الغريب.

وعلى الفور، أعادت العارضة دانييلا جونز نشر الصورتين عبر خاصية “ستوري انستقرام”، وعلقت بدهشة: “ماذا؟؟ نعم هذه هي أنا الحقيقية.. شكراً لكم على رسائلكم.. هذا أمر غريب”.