كارول سماحة عن هشام سليم: “في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء”

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 06:57 صباحاً - أشادت الفنانة اللبنانية كارول سماحة بموقف الفنان المصري هشام سليم من إجراء ابنته لعملية تحول جنسي.

وعلقت كارول سماحة على كلام هشام سليم بالامس عن تحول ابنته الى ذكر عبر تغريدة على حسابها على تويتر قالت فيها:” كل الحب و الاحترام للممثل القدير هشام سليم على جرأته بالاعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم، أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته ..في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء”.

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This is a Twitter Status 🔴 كل الحب و الإحترام للممثل القدير #هشام_سليم

على جرأته بالإعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم!!! أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته 🙏🏻

في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء!!! https://t.co/r8TFpfmXRw — CAROLE SAMAHA🔴 (@CAROLE_SAMAHA) May 4, 2020

وكان قد تصدر اسم هشام سليم وأبنته “نورا” مواقع التواصل امس بعد تصريحات تليفزيونية عن إجراء ابنته لعملية تحول جنسي بحيث أصبحت ذكرا بعد أن كانت أنثى واسمها الآن نور، قائلًا: “بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي”.

وتابع هشام سليم، خلال استضافته ببرنامج “شيخ الحارة والجريئة” مع المخرجة إيناس الدغيدي: “فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة”، مؤكدًا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.