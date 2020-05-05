شاهد.. محمد الشناوي ينتقم من رامز جلال ويرميه في بركة الماء!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مايو 2020 06:57 صباحاً - سقط لاعب النادي الأهلي والمنتخب المصري محمد الشناوي، ضحية حلقة الامس من برنامج “رامز مجنون رسمي” المعروض على قناة mbc مصر.

وامتاز محمد الشناوي بتحديه لرامز وقال له “شعرك مش حلو”، واستكمل رامز برنامجه بتلوين شعر اللاعب ورفعه وتدويره في الهواء عدة مرات دون أن يتأثر.

واستفز الشناوي رامز بقوله “مش شايف أي حاجة تخوف حتى الآن” ثم جاءت فقرت الحيوانات البحرية فأغرق قدم الشناوي بالمياه وأنزله في صندوق به حيوانات بحرية مثل الكابوريا وهنا تسرب الخوف إلى اللاعب وظل يناشده بإخراحه.

ومع اقتراب نهاية البرنامج ظن الشناوي أنه نجا من المقلب وبعد فك قيوده اتجه سريعا نحو رامز لكنه سقط في بركة مياه وحينها سحب قدم رامز جلال ونجح في اسقاطه في البركة وظل يغرقه في المياه.