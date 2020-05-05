شكرا لقرائتكم خبر عن استئناف تصوير فيلم "زنزانة 7" بعد عيد الفطر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستأنف فريق عمل فيلم "زنزانة 7" تصوير باقى المشاهد بعد موسم عيد الفطر المقبل حيث يتبقى منه حوالى أسبوع تصوير والذى يشارك فى بطولته مع كل من الفنان احمد زاهر ونضال الشافعى ومنة فضالى ومايا نصرى وأحمد التهامى وايهاب فهمى .

ويجسد الفنان أحمد زاهر ضمن الأحداث شخصية حربى، وهو شاب عادى يتعرض لأزمة يدخل على أثرها السجن، كذلك يجسد الفنان نضال الشافعى شخصية "منصور"، والذى يدخل السجن أيضا على هامش إحدى القضايا، ومع مرور الأحداث، يلتقى المسجونان داخل "زنزانة 7"، ويشهد الفيلم أحداث صراع بينهما على مدار النصف ساعة الأولى .

الفيلم كان يحمل اسم "المحترف" قبل تغييره، وهو من تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة، ويشارك فى بطولته مايا نصرى، محمد رضا، بالإضافة إلى الوجوه الجديدة أيمن كشك، أشرف عبدالعزيز، ومنى منير.

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من ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد زاهر فى مسلسل "البرنس" يعرض حاليا وحقق نجاح كبير على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس،" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته الفنان محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحى" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.