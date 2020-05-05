شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات لفيلم Extraction بأن يكون الأكثر مشاهدة بعد 4 أسابيع من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه فيلم Extraction ليكون أكثر أعمال شبكة نيتفلكس مشاهدة، فى فترة 4 أسابيع، العمل طرح فى 24 أبريل الماضى، استطاع أن يجذب عدد كبير من المشاهدين حوله، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " ladbible "، كما نشر بطل العمل كريس هيمسورث صورة على حسابه الرسمى على موقع الصور إنستجرام وعلق قائلا " لقد فوجئنا تمامًا بالرد الذي حصل عليه هذا الفيلم! إذا لم تكن قد شاهدته بعد، عليك الذهاب إلى نيتفلكس ومشاهدته".



Extraction





يلعب هيمسورث دور Tyler Rake، جندى مرتزق، الذي تم إرساله إلى بنجلاديش لإنقاذ ابن رئيس عصابة مخدرات كبير، الذى تم اختطافه.

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وأضاف هيمسورث " فيلم Extraction في طريقه إلى أن يصبح العمل الأول على Netflix مع ما يقدر بـ 90 مليون مشاهدة خلال أول 4 أسابيع، شكرا لكل من شاهد حتى الآن."

فيلم Extraction، يدور حول تايلر ريك (كريس هيمسورث)، هو أحد الجنود المرتزقة الذي ينفذ مهامه بالسوق السوداء، والآن لديه مهمة جديدة، حيث يجب عليه إنقاذ ابن أحد أكبر المجرمين على أثر جرائم دولية، ولكن وسط العالم الخفي لتجار السلاح والمخدرات، فإن هذه المهمة الصعبة تكاد تكون مستحيلة، حيث تصبح حياة ريك والصبي في خطر طوال الوقت.

الفيلم الجديد يدور فى إطار إثارة وحركة وتشويق، ومن إخراج سام هارجراف، فيلم Extraction من إنتاج شركتي AGBO Films وTGIM Films, Inc.، وقام بالإنتاج كل من جو روسو، أنتوني روسو، مايك لاروكا، كريس هيمسورث، إريك جيتر، وبيتر شيورين.

فيلم Extraction من بطولة، ديفيد هاربر، جولشفتي فرحاني، ديريك لوك، بانكاج تريباثي، رانديب هودا، مارك دوناتو، كريس جاي أليكس، جيتانجالي ثابا، مير سروار، هايز ويلفورد.