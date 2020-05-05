شكرا لقرائتكم خبر عن تامر حسنى ينعى "أدمن" صفحة Ultras Tamer Hosny بكلمات مؤثرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص الفنان تامر حسنى، على نعى "أدمن" صفحة Urtlas Tamer Hosnyعبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وقال الفنان تامر حسنى، عبر صفحته بموقع فيس بوك :" الله يرحمك يا سهى رحلتك كانت كبيرة مع المرض وكنتي بنت مؤمنة بقدر ربنا و كنتي بتقولي الحمد لله".

وأضاف:"روحتي عند اللي أحن عليكي من كل الدنيا و في شهر رمضان يعني اكيد دلوقتي عرفتي ربنا بيحبك قد ايه عشان المكانة الجميلة اللي إنتي فيها دلوقتي و اختيارك في شهر رمضان اجمل حسن خاتمة.. الله يرحمك يا أجمل ملاك".



أدمن صفحة الفنان تامر حسنى

يشار إلى أن آخر أعمال المطرب تامر حسنى، الغناء ضمن أوبريت "أنت أقوى" بمشاركة الكينج محمد منير، الديفا سميرة سعيد، النجم صابر الرباعى، النجم وائل جسار، النجمة كارول سماحة، وهو من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى، إخراج الكليب لطارق العريان.

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وتقول كلمات الأوبريت: كل يوم الشمس تطلع تملى بالنور الوجود.. كل لحظة خير يعدى فى القلوب ولا الورود.. هى نور الإنسانية اللى بتعدى الحدود.. أنت أقوى.. أنت أبقى.. سر أسرار الحياة.. مد إيدك فوق وصلى للمحبة والإله.. غنى للحب الكبير للأمل.. تحيا الحياة".