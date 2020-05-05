شكرا لقرائتكم خبر عن "بغلط" دعاء دينى جديد للمطرب محمد رشاد بمناسبة شهر رمضان..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح المطرب محمد رشاد، دعاء دينى جديد يحمل اسم "بغلط" على قناته بموقع "يوتيوب" بمناسبة شهر رمضان، وهو من كلمات ابراهيم صلاح، وألحان رزق،وتوزيع ومكس مودى منير، وتقول كلمات الدعاء: بغلط و بدعي و أخاف جدا..إنك متسمعليش..من كتر غلطي و كل مرة..بقول دي توبة و آخر مرة..تعديها و تسترها..وخايف مرة متعديش.

كانت آخر أعمال محمد رشاد الغنائية كليب "دلع"، والذي تعاون فيه مع الملحن محمود أنور، بينما كلمات الأغنية من تأليف الشاعر محمد مصطفى، وتوزيع محمد شفيق، كما طرح قبلها أغنية حملت اسم "احساسى"، .. وهى من كلمات عمرو المصري، وألحان علاء الراوي، وتوزيع عمر إسماعيل.

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يذكر أن رشاد يشارك حاليا لأول مره في مسلسل "ليالينا 80" بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس، صبري عبد المنعم وياسمين كساب تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.