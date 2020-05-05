شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تاني ليه" الحلقة 11.. إيهاب فهمى يهدد صبا الرفاعى بالقتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت الحلقة ١١ من مسلسل ونحب تاني ليه للنجمة ياسمين عبد العزيز ، المذاع علي قناة CBC ، CBC دراما ، بإكتشاف غالية "ياسمين عبد العزيز" أن المكتب التي ذهبت إليه لعمل اجتماع مع مخرج ومنتج الفيلم المعروض عليها ، لطليقها عبد الله الروبي " شريف منير " والذي يحاول أن يقنعها أن تعمل معه في فيلمه الجديد خاصة أن المنتج هو من رشحها للعمل في الفيلم ، وترفض ياسمين في البداية العمل مع طليقها ، ولكنه يقنعها بشتي الطرق ويعدها أنه لن يضايقها خلال العمل معه .

وفي مشهد أخر يظهر إيهاب " ايهاب فهمي " ، مع داليدا "صبا الرفاعي " الذي قد دسها لإيقاع كريم فهمي في حبها ، ويطمئن خلال المشهد علي أن خطته تسير بشكل جيد ، وتطلب منه داليدا خلال اللقاء سرعة التخلص من إياد صديقها اللبناني لأنه هددها بالقتل ، ويعدها إيهاب بذلك ولكن يحذرها بأن تقع في حب كريم فهمي في الحقيقة لأنه إذا حدث ذلك سيقتلها هو .

كما تكشف الأحداث خلال الحلقة ، حقيقة اللص الذي أعتدى علي منزل ياسمين من قبل لنجده أخو دعاء " أمنية العربي " والتي تعمل في جاليري ياسمين ، ولم يكف عن محاولاته لسرقة غالية حيث يذهب للجاليري مقررا أخذ نسخة من مفتاحه حتي يسرقه ليلا، ويحاول بالفعل أخذ نسخة من المفتاح وكذلك أخذ المال من الجاليري أثناء إنشغال أخته بعمل شاي ، ولكن يتفاجأ بدخول ياسمين عليه الجاليري ويعرفها بنفسه ولكنها تشبه عليه وتؤكد أنها قد رأته من قبل .

من جانب أخر يتصل كريم فهمي بياسمين عبد العزيز ولكنها ترفض الرد وتحاول صديقتها علا رشدي إقناعها ان ترد عليه ولكن بلا جدوي ، وتعترف ياسمين لصديقتها أنها مازالت تفكر فيه ولا تستطيع أن تنساه فهي مازالت تحبه ، وفي نفس السياق يعترف كريم فهمي لصديقه إسلام جمال أنه لا يستطيع أن ينسي ياسمين وأنه ليس ذنبه أن خطيبته السابقة صديقتها ، ويقرر انه لن يفرط في حبه لها حتي ولو جاء ذلك علي حساب صداقة ياسمين بتارا عماد .