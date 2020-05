فيروس كورونا يؤجل فيلم أنطونيو بانديراس وسلمى حايك الجديد عاماً كاملاً

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مايو 2020 04:45 صباحاً - قطاع السينما أحد أبرز القطاعات المتضررة من انتشار فيروس كورونا حيث ألحق الخسائر الاقتصادية الجسيمة بشركات الإنتاج التي اضطرت إلى تأجيل أفلامها الجديدة عاماً أو نصف عام،ومن أبرز الأفلام المؤجلة،فيلم الثنائي أنطونيو بانديراس وسلمى حايك.



حيث قررت شركة LiONSgAte تأجيل فيلمها الجديد "The Hitman’s Wife’s Bodyguard" لمدة عام وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائي بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد ،على أن يطرح العمل الجديد في 20 آب- أغسطس من العام المقبل 2021 ،بدلا من 28 آب- أغسطس من العام 2020 الجاري ،حسب ما ذكر موقع "فاريتي".



والفيلم الجديد يقوم ببطولته نخبة نجوم السينما وعلى رأسهم: مورجان فريمان وأنطونيو بانديراس وسلمى الحايك ورايان رينولدز و صامويل آل جاكسون وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت و توم هوبر.

وفيلم The Hitman’s Wife’s Bodyguard" يعد تكملة وجزء آخر للجزء الأول من فيلم "The Hitman’s Bodyguard" الذي طرح في دور السينما حول العالم في صيف عام 2017 وحقق إيرادات عالية تجاوزت حاجز ال180 مليون و700 ألف دولار.

وقد تم تصوير أجزاء كبيرة منه في كرواتيا.