موعد طرح "فرصة نرجع" لـ باسكال مشعلاني وإيساف

كشف مصدر خاص عن موعد طرح كليب فرصة نرجع للفنان إيساف والفنانة باسكال مشعلاني. وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ الوفد: من المقرر طرح كليب فرصة نرجع يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو الجاري، عبر بعض القنوات الفضائية. المقرر طرح كليب فرصة نرجع يوم الخميس الموافق 7 من شهر مايو الجاري، عبر بعض القنوات الفضائية. Advertisements وكليب فرصة نرجع من غناء الفنان إيساف، والفنانة باسكال مشعلاني، ومن إخراج هنا حافظ، تم تصويره بين مصر ولبنان. والفنانة باسكال مشعلاني، ومن إخراج هنا حافظ، تم تصويره بين مصر ولبنان. يذكر أن كليب فرصة نرجع من كلمات رمضان محمد، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي مو الشاعر، إشراف فني أحمد حسني، وذلك بمشاركة عدد غفير من ألمع نجوم مصر والوطن العربي.

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