"ساعة فطار".. أحدث كليبات عبده سليم

كشف مصدر خاص عن طرح أحدث كليبات الفنان عبده سليم، والذي يحمل اسم ساعة فطار والمقرر طرحه خلال الأيام القليلة المقبلة.
وقال المصدر في تصريحات خاصةلـ "الوفد": كليب ساعة فطار من إخراج أحمد حسني، والأغنية من كلمات علي عطية، وألحان عبده سليم.
وأضاف قائلًا: من المقرر أن يشارك في الكليب باقة لامعة من نجوم الفن.
يذكر أن الفنان عبده سليم شارك في غناء تتر البداية والنهاية لمسلسل أيوب، كما شارك أيضًا في تلحين أغنية الجارسون للنجم حكيم.
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