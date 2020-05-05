فيديو.. صدمة أحمد بدير في "خلي بالك من فيفي"

تبدأ الحلقة الرابعة عشرة من برنامج خلي بالك من فيفي بذهاب الفنان القدير أحمد بدير إلى فيلا فيفي عبده التي يقام بها المقلب، وقبل دخوله يحاول حارس الفيلا، استفزازه بعدم السماح له بالدخول.

ثم يدخل بدير إلى الفيلا وتحدث انفجارات تخيفه فتحاول فيفي عبده وضيفتها تهدئة بدير، وتجلس لتتحدث معه ثم تحدث الانفجارات مجددًا لإخافة أحمد بدير، وتدخل

الخادمة لتخيفها هي الأخرى بلهجة غريبة أقرب لحديث الدجالين.

وخلال الحلقة تظهر سيدة تدعي أنها ممسوسة من الجان، فيفزع بدير ويحاول تهدئتها، ثم يظهر دخان كثيف وتقوم هذه السيدة بمحاولة إخافة أحمد بدير وهي تردد لهجتها الغريبة، فيقوم بدير بتهدئتها بثبات انفعالي.

ثم تفقد فيفي الوعي ويحاول أحمد بدير مساعدتها

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ولكنه يكتشف في النهاية أنه ضحية مقلب فيفي عبده، وبعد ذلك تقوم فيفي بالزغاريد.

يذكر أن برنامج خلي بالك من فيفي تقديم الفنانة فيفي عبده، وهو برنامج مقالب، حيث يتم استضافة بعض نجوم الفن والرياضة والإعلام، وهو عبارة عن كاميرا خفية غير تقليدي، يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها، ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية.

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