فيديو..الإنتقام يتمّلك من حلا شيحا وخالد سرحان ضد يسرا في خيانة عهد

يستمر مروان (خالد سرحان) وشقيقته فرح (حلا شيحا) في خططهم الإنتقامية ضد عهد (يسرا) من أجل تدمير حياتها المهنية والعائلية، سواء بإدخال نجلها هشام (خالد أنور) في عالم المخدرات، او بإدخالها في مشاكل مادية لمصنع الملابس الخاص بها.
تنتهي الحلقة بالقبض على شيرينبسبب الفيديو، ومنعم (بيومي فؤاد) يخطط لعطلة تجمع عائلة عهد للخروج من المشاكل التي تحاوطها، وتعاود قراءة الفنجان للإحساس بالخطر من شقيقتها فرح.
يذكر أن "خيانة عهد"، وإخراج سامح عبدالعزيز، وبطولة كل من يسرا، محمد رياض، تيام قمر، صبري فواز، بيومي فؤاد، هنادي مهنى، عبير صبري، حلا شيحة، خالد سرحان، سلوى عثمان، جومانا مراد، فرح الزاهد، من تأليف أحمد عادل سلطان، وتدور أحداثه في إطار إجتماعي حول إدمان الشباب للمخدرات وماتسببه من مشاكل اجتماعية وأسرية.
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