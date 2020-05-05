تراند اليوم : يوسف الشريف يُشيد بمسلسل الإختيار لأمير كرارة

أعرب الفنان يوسف الشريف عن سعادته بوجود مسلسل مثل “الاختيار”، ضمن الموسم الرمضاني الحالي.

وغرد “الشريف”، عبر حسابه بـ”تويتر”، قائلًا: “فكرة إن مسلسل يكون فيه قدوه لشبابنا والقدوة ده يكون بطل شهيد وإن البطل ده كمان يكون من الجيش المصري العظيم، دي حاجة كبيرة أوي، مطلوب أعمال كتير من دي، تحية من القلب لطاقم العمل”.

مسلسل “الاختيار”، تدور قصته حول وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏ المسلسل من بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي، من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.