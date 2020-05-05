شكرا لقرائتكم نجم مسرح مصر يكشف كيف وقع ضحية لمقلب رامز جلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حل الفنان المصري حمدي الميرغني نجم عروض "مسرح مصر"، ضيفا على حلقة الجمعة من برنامج "رامز مجنون رسمي" الذي يعرض عبر شاشة "MBC" في شهر رمضان.

وتعرض الميرغني لمقلب رامز جلال، حيث لم تفلح استغاثاته وصرخاته في إيقاف ذلك، وتأكيده له أنه سيخسر زملاءه بهذه الطريقة.

وبعد انتهاء الحلقة حرص الميرغني على الكشف عن كواليس ما جرى، حيث رد عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" عن السؤال الذي يود الجميع معرفة إجابته وإن كان على علم مسبق بالمقلب أم لا.

هذا وقال أنه تلقى اتصالا من الإعلامية أروى لتعرض عليه الظهور في برنامج يدعى "كرسي الحقيقة"، وبعدها شجعه مدير أعماله على الظهور في البرنامج، خاصة وأن أروى تحظى بمشاهدة كبيرة في دول الخليج والمنطقة العربية.

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ليوافق الميرغني على الذهاب إلى البرنامج، إلا أنه خلال التصوير فوجئ بظهور رامز جلال الذي وصفه بـ "المجنون حبيبي"، ووقتها أدرك الميرغني أنها النهاية.

ذلك الأمر الذي تفاعل معه اثنين من زملاء حمدي الميرغني، حيث علق زميله الفنان علي ربيع قائلا "مسخرة والله.. أنا لو كنت موجود كنت كسرتلوا اللعبة اللي هو فرحان بيها دي".

إلا أن رد ربيع لم يكن مقنعا للفنانة آيتن عامر التي ردت على علي ربيع قائلة "انت كذاب يا علي"، في إشارة إلى عدم مقدرته على تجاوز مقلب رامز جلال إن تعرض له.

كما تفاعل الفنان المصري أس أس مع زميله حمدي الميرغني قائلا "أحسن"، معربا عن سعادته بوقوع الميرغني ضحية لرامز جلال، فيما أعرب محمد عبد الرحمن عن اندهاشه من خوف الميرغني من سمك الكابوريا على الرغم من كونه ابن مدينة السويس الساحلية.