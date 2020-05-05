شكرا لقرائتكم خبر عن ‏"لما كنا صغيرين" الحلقة 11.. بداية قصة حب بين ريهام حجاج وخالد النبوى ‏ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أحداث الحلقة 11 من مسلسل "لما كنا صغيرين" بطورلة ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى، ‏باشتعال سيارة دنيا "ريهام حجاج، أسفل مقر مكتب ياسين "خالد النبوى"، ويشكل كل منهما فى شخص ‏مختلف، دنيا تشك فى سليم "محمود حميدة" ورغبته فى التخلص منها بعد أن اتهمته بقتل تهى "نسرين ‏أمين" بينما، يشك "ياسين" فى طليقته منة فضالى بعد أن شكت فى وجود علاقة بينهما .‏

تذهب دنيا "ريهام حجاج" إلى شركة سليم "محمود حميدة" مقر عملها، وتتهمه بمحاولته التخلص من حياتها ‏وحرق سيارتها، وتقول له: : "عايز تقتلنى يا سليم" معلنة استسلامها فى الصراع الذى نشأ بينهما بعد مقتل ‏نهى "نسرين أمين" كما تجمع متعلقاتها لتغادر الشركة. ‏

نسأل نهى "ريهام حجاج" عن وائل "كريم قاسم" فتخبرها سكيرتيرة سليم بأنه كان مع "ريتشارد" الذى يجلب ‏البودى جاردات لمقر الشركة فى حال الحاجة إليهم، إذ كان يخطط وائل لجمعهم والذهاب إلى منزل الشيخ ‏حامد "أخو نهى" يعتدى عليه كما اعتدى عليه فى المقابر، لكن ريهام حجاج تغضب وترفض تصرف وائل ‏الذى يلومها هى الأخرى على استسلامها فى معركتها مع سليم قائلا لها " بعتى قضية نهى؟!" .‏

وخلال الحلقة ، تلوح علاقة حب فى الأفق بين دنيا "ريهام حجاج" وياسين "خالد النبوى" الذى اشترى لها ‏سيارة هدية لها بعد حرق سيارتها أسفل مكتبه، ويعدها أن لا أحد يستطيع إيذاءها طالما كان هو بجانبها.‏

يصدر أمر من النيابة بالتحفظ على كاميرات شركة سليم "محمود حميدة" ،وبالفعل يذهب رجال الشرطة ‏فجأة إلى الشركة من أجل تتبع واقعة مغادرة نهى "نسرين أمين" مقر الشركة قبل مقتلها ووضع المخدرات ‏فى سيارتها الى ضبطت بحوزة "صافى" معاونة سليم، لكن جاءت نتيجة تفريغ االكاميرات على عكس ما ‏توقع ياسين "خالد النبوى" ولم تظهر الواقعة بالمرة. ‏

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 ‏مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء‎.‎

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مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل ‏عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد ‏الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎