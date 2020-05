شكرا لقرائتكم خبر عن هل اشتاقت كورتني كاردشيان لإيطاليا؟ شوف إيه اللى حصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلتزم حاليا نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كارداشيان، بالتواجد بالحجر المنزلي الذاتي، خوفا من انتشار فيروس كورونا "covid-19" وذلك مع أطفالها الثلاثة وهم ميسون و بينلوبي و رينيه.

ولكن يبدو أن نجمة "Keeping Up with the Kardashians" كانت تقضى إجازة قديمة في إيطاليا، حيث نشرت كورتني البالغة من العمر (41 عاما) على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام " وهى ترتدي بدله بأحدي درجات اللون الأزرق وهى من تصميم دار أزياء "Sandro " ووصل سعرها إلي 345 جنيه إسترليني، كما كانت ترتدي حذاء رياضي باللون الأبيض، وأشارت كورتني على الصورة أنها التقطتها في "Positano " بإيطاليا وهى إحدي الأماكن المفضلة لكورتني.



يذكر أن كورتني كاردشيان لم تستطيع السفر للبلدان التي تفضلها حيث حذرت الولايات المتحدة السكان بضرورة تجنب السفر ، حيث تحد شركات الطيران من الرحلات الجوية، حيث يستمر وباء كورونا في الانتشار.

من جهة أخرى، تسعى كورتني دائما لنشر الكثير من الصور من داخل الحجر المنزلي لكي تكون دائما على تواصل مع محبيها و عشاقها، وكانت آخر هذه الصور اليت جمعت ابنتها بينيلوبي، البالغة من العمر 7سنوات، مع نورث ويست ذات الـ6 سنوات ابنه كيم كاردشيان.