شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. سارة عادل توجه التحية لزوجات الضباط وتقول لهن: أنتم أبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرى ”الخليج 365” حوارا بالفيديو مع الفنانة الشابة سارة عادل ، والتي تقدم شخصية منار المنسي زوجة الشهيد أحمد المنسي فى مسلسل الاختيار ، وذلك من صالة تحرير الخليج 365، بعد النجاح الكبير الذى حققه المسلسل خاصة "سارة" التى تعاطف معها مشاهدى العمل لكونها تؤدى دور زوجة أحد أبطال الصاعقة المصرية الذى أفنى حياته فى سبيل الوطن.

قالت سارة عادل خلال حوارها إنه تم ترشيحها في دور منار المنسي من خلال شركة سينرچي التي قد تعاونت معها من قبل في مسلسل "كلبش ٣" و "حواديت الشانزلزيه"، وجاء هذا الترشيح بناء علي الشبه بينها وبين منار المنسي زوجة الشهيد أحمد المنسي.

وأضافت سارة أن وجود منال المنسي ومقابلتها في الحقيقة ساعدها كثيرا في تجسيد الشخصية ، حيث قدمت منار لها الكثير من النصائح والتوجيهات وعرفت سارة من خلالها ملامح الشخصية وكيفية تعاملها مع أبناءها ، وكيف تحملت الكثير من المسئولية بمفردها بسبب طبيعة عمل زوجها الشهيد أحمد المنسي .

وعن ردود أفعال الجمهور التي تلقتها عقب عرض المسلسل قالت ، جميع ردود الأفعال كانت إيجابية وأشاد الجميع بالمسلسل ، ولم تتوقع كل هذا النجاح للمسلسل ، وفخورة جدا كونها جزءا منه .

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وعن بدايتها وانتقالها من مسقط رأسها المحلة الكبرى إلى القاهرة قالت: كانت بداياتي في مسرح الجامعة حيث قدمت الكثير من المسرحيات في كلية الآداب جامعة طنطا ، ثم انتقلت للقاهرة عقب انتهاء الدراسة بالجامعة والتحقت بورشة مركز الإبداع تحت قيادة المخرج خالد جلال ، والتحقت أيضا بالمعهد العالي للفنون المسرحية ومن هنا بدأت رحلتي الفنية .

وعن أهم وأصعب المشاهد في المسلسل قالت : من أصعب المشاهد هو مشهد تلقي منار لخبر وفاة الشهيد المنسي ، ولكنها لم تصور هذا المشهد إلى الآن ، وهي قلقة جدا بشأنه وتتمني أن تأديته بالشكل الأمثل لأنه بالتأكيد مشهد صعب وينتظره الجميع .

وأكدت أنها محظوظة للعمل في مسلسلين ناجحين في الموسم الرمضاني ، وهما الاختيار لأمير كراره والنهاية ليوسف الشريف ، وعن كواليس عملها مع النجم أمير كرارة، قالت إنها سعيدة بالعمل معه فهو شخص اجتماعي يحبه الجميع ، وكثيرا ما قدم لها توجيهاته وملاحظاته كما كان يشجعها ويدعمها .

وقدمت سارة عادل في آخر اللقاء تحية لكل زوجات ضباط القوات المسلحة ، وقالت لهم أنتن بطالات ، تتحملن مسئوليات كثيرة علي عاتقكن وبالتأكيد اختيار الله لكن لهذه المهمة بسبب قوتكن واستطاعتكن لتحمل كل المسئوليات وكل الضغط النفسي الذي تعيشن فيه .