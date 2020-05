شكرا لقرائتكم خبر عن بوستر ترويجى لـ وصول أحدث أجزاء Star Wars إلى منصة ديزنى بلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ديزنى، عن طرح فيلمها الجديد Star Wars: The Rise of Skywalker ، أمس 4 مايو على شبكة ديزنى بلس قبل الموعد المحدد بـ شهرين، ولذلك طرحت الشركة بوستر ترويجى لوصول العمل الجديد إلى الشبكة، وذلك تزامن مع الاحتفال السنوى لـ Star Wars، كما سيتم عرض إولى حلقات المسلسل الجديد Disney Gallery: The Mandalorian، جنبا مع عرض أخر حلقة من Star Wars: The Clone Wars على المنصة، وبذلك تكون سلسلة Skywalker بـ أكملها متواجدة على شبكة ديزنى بلس، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "deadline".



Star Wars

استطاع فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker أن يحقق مليار و74 مليون دولار امريكى فى شباك التذاكر العالمى وقت عرض، العمل من إنتاج شركتى سونى وLucasfilm، اللتين أعلنتا فى وقت سابق أن متابعى الفيلم يمكنهم بدء حجز تذاكرهم من 21 أكتوبر الماضى.

كما تم طرح فيلم Star Wars: The Rise of Skywalker يوم 19 ديسمبر فى إنجلترا، الفيلم الجديد من إخراج جاي جاي أبرامز، ويدير فريق من الممثلين والمحاربين القدامى من سلسلة Star Wars حرب النجوم وهم ديزي ريدلي (ري)، وآدم درايفر (كيلو رين)، وجون بويجا (الفنلندي)، وأوسكار إسحاق (بو داميرون)، ولوبيتا نيونجو (ماز كاناتا)، دومنال جليسون (جنرال هوكس)، كيلي ماري تران (روز تيكو)، جوناس سوتامو (تشوباوكا)، بيلي لورد (الملازم أول)، جريج جرونبرج (سناب ويكسلي)، مارك هاميل (لوك سكاي ووكر)، لوك أنتوني دانييلز (سي -3PO)، بيلي دي ويليامز (لاندو كالريسيان) وكاري فيشر (ليا أورجانا) بالإضافة إلى إضافات جديدة ناعومي آكي (ليدي ماكبث)، ريتشارد إي جرانت (لوجان)، دومينيك موناجان (لوست)، وكيري راسل (الأمريكيون).

الفيلم يدور حول مواجهة المقاومة الباقية من الدرجة الأولى مرة جديدة فى الفصل الأخير من ملحمة Skywalker، حسبما نشر موقع " flickeringmyth".