شكرا لقرائتكم خبر عن كارول سماحة عن كشف الفنان هشام سليم إجراء ابنته تحول جنسى: أب حقيقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة كارول سماحة، على كشف الفنان هشام سليم في تصريحات تليفزيونية عن إجراء ابنته لعملية تحول جنسي وأصبحت ذكر بعد أن كانت أنثى واسمه الآن نور.



كارول سماحة

وقالت المطربة كارول سماحة، عبر حسابها بموقع تويتر:" كل الحب و الاحترام للممثل القدير هشام سليم على جرأته بالاعتراف بموضوع في غاية الخصوصية والحساسية خاصة في مجتمع عربي لا يرحم، أب حقيقي يعرف كيف يتفهم، ويرعى ويحمي عائلته ..في بلاد الغرب حتى الآن هذا الموضوع لا يتقبله معظم الآباء".

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تصدر اسم الفنان هشام سليم وأبنته "نورا" مواقع التواصل وقائمة البحث فى موقع "جوجل" بعد كشفه في تصريحات تليفزيونية عن إجراء ابنته لعملية تحول جنسي، وأصبحت ذكر بعد أن كانت أنثى واسمها الآن نور، قائلًا: "بنتي نورا بقت ابنى نور وربنا اللي عايز كده وهي بتتحول جنسيًا حاليًا، وأنا مستغربتش أبدا أنها تتحول جنسيًا لأنها من ساعة ما اتولدت وأنا كنت شايف إن جسمها ولد وكنت علطول بشك في الحكاية دي".

وتابع هشام سليم، فى تصريحات تليفزيونية خلال استضافته ببرنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي: "فى يوم من الأيام قالت لي أنا عايشة في جسم غير جسمي وكان وقتها عمرها 18 سنة ودلوقتي 26 سنة"، مؤكدًا أن قرار ابنته بالتحول الجنسي لذكر شجاعة منها خاصة أننا نعيش في مجتمع يرفض مثل هذه العادات.

وأكد الفنان هشام سليم، أن جميع أسرته تعامل ابنته الآن على أنها ذكر ويشجعونها على استكمال حياته كولد الآن، معبرًا عن دعمه لأي أسرة تعاني من هذه الأزمة قائلاً: "عايز أقول الله يكون في عون الابن اللي كده أو البنت، ويكون في عون أهلها، وأنا كأب مهما حولت مش هقدر أفكر زي ما ابني بيفكر الآن".