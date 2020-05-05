شكرا لقرائتكم خبر عن محمد منير يتذكر المخرجة الكبيرة علوية زكى بكلمات مؤثرة وصورة أبيض × أسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المطرب الكينج محمد منير، على مشاركة جمهوره صورة نادرة مع المخرجة الكبيرة الراحلة علوية زكى، موضحا أنها أول من تحمست له وقدمته.

ونشر الفنان محمد منير، عبر حسابه بموقع انستجرام، صورة تجمعه مع المخرجة علوية زكى، وعلق قائلاً:" الله الله علي جمالك .. الأخت الطاهرة الجميلة ملكة الزمن الجميل أول من تحمس لي وقدمني".



محمد منير

يشار إلى أن المخرجة الكبيرة علوية زكى، رحلت عن عالمنا العام الماضى 2019 عن عمر يناهز الـ 93 عامًا، بعد وعكة صحية تعرضت لها.

علوية زكى من مواليد 2 مايو عام 1926 وتعد من أهم وأكبر المخرجات باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وقدمت عددًا كبيرًا من الأعمال الدرامية والمسلسلات منها "الغرباء لا يشربون القهوة، القانون لا يعرف عائشة" وتعتبر من أوائل المخرجات اللاتي كان لهم اهتمام بقضايا المرأة والمجتمع في الأعمال الدرامية.