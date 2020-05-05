شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الفتوة الحلقة 12.. ياسر جلال يكشف لمى عمر حقيقة الملثم ويعترف لها بحبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تبدأ الحلقة 12 من مسلسل "الفتوة" للنجم ياسر جلال بمشهد يجمع بين أنعام سالوسة أم حسن الجبالي والغازية جميلة، وتكشف لها "حورية" أم حسن جبالى كذبها في أنها تعمل فى خمارة، وتكذب عليها وتقول لها إنها لا تحب الكذب، ولكن جميلة تبرر لها موقفها ثم تقول لها إن حسن الجبالي "معمول له عمل".



هنادي مهنا

حسن الجبالى يكشف لمى عمر عن أنه هو الملثم لكنه ما زال يشعر بالحزن على مقتل "حنوقة"، كما يكشف لها عن سبب الاختفاء في زي الملثم، ويؤكد لها أن هدفه هو إعادة حقوق الناس وأنه ينوي أخذ حق "حنوقة"، ويسأل ياسر جلال "ليل" عن سبب عدم كشف سره لدي والدها الفتوة أحمد خليل، وتعترف مي عمر لياسر جلال بحبها له ويطلب منها ألا يتقابلا مرة أخرى لأن لقائهما يعتبره حلم جميل.

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جميلة الغازية

ياسر جلال يأخذ بحق حنوقة ويظهر لفتوات "عزمي" أحمد صلاح حسني ويلقنهم درسا ويقوم بضربهم، وفي نفس الوقت يقابل عزمي جميلة الغازية ويقول لها: "أنت ليه مش بتحبيني"، ثم يضربها ويقابله أحد رجاله، مؤكدا له أن الملثم ظهر مرة اخرى وكسر يد أحد رجاله.



مسلسل الفتوة (2)

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا علي قناة الحياة ويشارك في بطولته كوكبة من النجوم هم مي عمر وأحمد صلاح حسني وأحمد خليل ورياض الخولي وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادي مؤنس.