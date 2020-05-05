شكرا لقرائتكم خبر عن "ونحب تانى ليه" الحلقة 11.. تارا عماد تكتشف علاقة ياسمين عبد العزيز بكريم فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الحلقة الـ11 من مسلسل ونحب تانى ليه، للنجمة ياسمين عبد العزيز، والذى يذاع على قناة CBC، وCBC دراما، بعض التفاصيل المهمة يأتى فى مقدمتها اكتشاف يسرا "تارا عماد" أن صديقتها المقربة غالية "ياسمين عبد العزيز" تعرف خطيبها السابق مراد السويفى "كريم فهمى".

يأتى ذلك عندما ذهبت تارا عماد لياسمين فى الجاليرى الخاص بها، بعد أن باءت محاولاتها للاتصال بها بالفشل، فقررت أن تذهب إليها، وبررت ياسمين عدم الرد عليها بسبب انشغالها، فتبدأ تارا عماد حديثها معها وتحكى لها عن مراد السويفى خطيبها السابق .

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تظهر ملامح الحزن على ياسمين أثناء حديث صديقتها تارا إليها، حيث تقول لها إنها ذهبت إلى الشركة لمقابلته ولكنه لم يعيرها أى اهتمام، كما أنها تشك أن هناك علاقة بينه وبين المساعدة التى تعمل معه داليدا، وهنا تظهر ملامح الغيرة على ياسمين ولكن سرعان ما تحاول تداركها.

تنصرف ياسمين عنها متحججة بزبائن الجاليرى، وهنا تحدث المفارقة حيث يرن هاتف ياسمين وهو بجوار صديقتها تارا مما يجعلها تلقى نظرة على المتصل، وتأتى المفاجأة عندما تجد اسم خطيبها السابق مراد السويفى، فماذا سيكون رد فعلها بعدما تعرف حقيقة العلاقة بين صديقتها وخطيبها السابق، هذا ما سنعرفه الحلقة القادمة.

مسلسل ونحب تانى ليه بطولة ياسمين عبد العزيز، سوسن بدر، كريم فهمى، شريف منير، تارا عماد، عماد رشاد، أحمد سعيد عبد الغنى، سمر مرسى، تأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكرى، ومن إنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني.