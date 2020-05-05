شكرا لقرائتكم خبر عن تامر شلتوت ينعى شقيقة: "يارب إلهمنا الصبر من عندك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الفنان تامر شلتوت، متابعيه بموقع إنستجرام، الدعاء إلى شقيقة عمرو شلتوت الذى توفى إثر حادث سيارة، مشيرا أنه كان بمثابة الأخ والأبن والسند.

ونشر تامر شلتوت، "فيديو"، عبر حسابه بموقع انستجرام، وعلق قائلاً:"هذا الفيديو صدقه جاريه علي اخويه و ابني و سندي عمرو شلتوت...ارجو الدعاء له و قراءة الفاتحة...أرجو الدعاء له بالرحمة و المغفرة... و يا رب إلهمنا الصبر من عندك".

يشار إلى أنه شيع جثمان شقيق الفنان تامر شلتوت الذي توفى أثر حادث سيارة، بعد صلاة الظهر وكتب تامر عبر صفحته الرسمية عبر "فيس بوك"،انتقل إلى رحمة الله تعالى أخي الصغير عمرو شلتوت أثر حادث سيارة، و سيتم الدفن في مقابر العائلة بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة الظهر، ولم تعلن الأسرة عن مكان العزاء حتى الآن وفق إجراءات كورونا.

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يذكر آخر أعمال تامر مسلسل ختم النمر من تأليف محمد عبد المعطى وإخراج أحمد سمير فرج وإنتاج شركة سينرجى، وهو من نوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، حنان سليمان، رشدى الشامى، وفاء سالم، تميم عبده ومجموعة من الفنانين الشباب وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى.