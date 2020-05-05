شكرا لقرائتكم خبر عن متابعو "لما كنا صغيرين" يدشنون هاشتاج "مين اللى قتل نهى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دشن عدد من متابعى مسلسل "لما كنا صغيرين" للنجوم ريهام حجاج ومحمود حميدة وخالد النبوى هاشتاج "مين اللى قتل نهى" بعد أن ‏وضع المؤلف أيمن سلامة جمهور مسلسل "لما كنا صغيرين" فى حيرة شديدة، فما زال لغز مقتل "نهى" نسرين أمين محيرا، ومع كل ‏حلقة من حلقات المسلسل تدخل شخصية جديدة فى دائرة الشك، ليصبح الجميع محل شك دون استثناء على اختلاف دوافع كل منهم، ‏إلى أن تتكشف أسرار الجريمة مع الحلقة الأخيرة.‏

وتختلف دوافع كل شخصية لقتل "نهى" بدءا من "سليم" محمود حميدة الذى يتاجر فى المخدرات وبقتلها يمكنه أن يثبت براءة معاونته ‏‏"صافى" المتهمة بالاتجار فى الكوكاكين، كما يطول الشك "حسن" نبيل عيسى المتهم فى القضية بالفعل ودافعه لقتلها حملها منه دون ‏زواج، كما أن "يحيى" محمود حجازى متهم بقتلها بأمر من محمود حميدة الذى يتحكم فيه بسبب إدمانه الكوكاكين‎.‎

واستكمالا لدائرة الشك، يدخل أخيها الشيخ حامد ذلك الرجل المتدين ودافعه التخلص من عارها بعد حملها دون زواج، بالإضافة إلى ‏‏"رضا" محمد يحيى الذى كان يحبها ويرغب فى الزواج منها وبمجرد معرفته بعلاقتها الآثمة مع "حسن" تخلص منها‏‎.‎

وفى الحلقة 8 من المسلسل دخل "ياسين" خالد النبوى فى دائرة الشك على لسان "دنيا" ريهام حجاج وذلك لوجود تاريخ من الخلافات ‏بينه وبين أخيه "حسن" نبيل عيسى، المتهم فى القضية بالفعل، ولرفضه تقديم بلاغ رسمى فى "سليم" يتهمه بجريمة القتل‎ .‎

أما فى الحلقة 9 من المسلسل راوغ أيمن سلامة مشاهدى المسلسل وأدخل "دنيا" ريهام حجاج فى دائرة الشك، بعد حوار دار بينها ‏وبين خالد النبوى قال الأخير إن "سليم" يخبئ شيئا خطيرا عن طليقها "يحيى" محمود حجازى وإذا تكلم سيتسبب فى أذى الكثيرين، ‏وستظهر براءة "حسن" نبيل عيسى، وهنا تبدو ملامح القلق على وجه "دنيا" وكأنها تحمل سرًا قد يكشف الجانى، وبذلك يستمر ‏المؤلف أيمن سلامة والمخرج محمد على فى مراوغة المشاهد وجعله يشك فى كل الشخصيات‎.‎

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ويعرض مسلسل "لما كنا صغيرين" يوميا، على قناة دى إم سى‎ dmc ‎الساعة 9:30 مساء، وعلى قناة الحياة الساعة 10:15 مساء، ‏وعلى القناة الأولى المصرية الساعة 11 مساء‎.‎

مسلسل "لما كنا صغيرين" بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى، وأشرف زكى، وحسن عبد الله، وعبد الرحيم حسن، وعماد رشاد، وهلا السعيد وهو تأليف ‏أيمن سلامة وإخراج محمد على‎.‎