مسلسل عمر ودياب الحلقة 11.. أوس أوس وصلاح عبد الله ضيوف شرف الحلقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الحلقة الـ 11 من مسلسل عمر ودياب العديد من الأحداث الكوميدية، حيث تضمنت محاولة الثنائي عمر ودياب استعادة السيارات المفقودة منهما بالأمس، وهو ما تمكنا منه بواسطة مساعدة من جانب مدربة الكاراتيه وخطيبة عمر "على ربيع"، التي تمكنت من تقديم المساعدة لهما.
عمرودياب
كما شهدت الحلقة ظهور الفنان أوس أوس ضيف شرف خلال الأحداث، حيث تفاجأ الثنائي عمر ودياب به أثناء خروجه من الفندق ليركب السيارة في مفاجأة أدهشتهما نظراً لأنهما كانا ينتظران محمد رمضان، ولم تقتصر الحلقة على ذلك وإنما تضمنت ظهور الفنان صلاح عبد الله في نهايتها كضيف شرف في دور رجل مشلول يعاني من الزهايمر، مما استلزم من ابنه البحث عن اثنين يساعدانه خلال فترة سفره نظير مرتب مغرٍ يتمثل في 10 آلاف جنيه في اليوم الواحد.
مسلسل عمر ودياب يسجل التعاون الأول بين ربيع وخاطر فى الدراما التليفزيونية بعدما قدم كل منهما مسلسلين من بطولته فى العامين الماضى، وهو إنتاج شركة سينرجى وتأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر وبطولة على ربيع ومصطفى خاطر ومحمد محمود ومحسن منصور ونهال عنبر وضيوف الشرف صلاح عبد الله وويزو وأحمد فتحى.
وفى سياق آخر، شارك النجم المصري محمد صلاح، المحترف فى صفوف ليفربول الإنجليزى، خلال الساعات الماضية عبر حسابه على إنستجرام"، بصورة أثناء متابعته لمسلسل "عمر ودياب"، والذى يعرض حاليا على قناتى ON والحياة حيث يعرض علي شاشة الأولي في تمام الساعة الـ 6.30 بعد الفطار، بينما يذاع علي شاشة الحياة في تمام الساعة الـ 9 مساء بشكل يومي طوال أيام شهر رمضان.
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