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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
علق الفنان المصري رامز جلال، على حلقة محمد الشناوي، حارس النادي الأهلي ومنتخب مصر، على وقوعه ضحية لمقلبه في برنامج “رامز مجنون رسمي”.
رامز جلال قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستجرام”: “الثبات الانفعالي ليه أخر يا شناوي حبيبي يا شن”، ونالت التدوينة على العديد من تعليقات متابعيه والذين أكدوا أن ما فعله الشناوي في رامز شفى غليلهم.
وكان محمد الشناوي، قدم للمرة الأولى ثبات انفعالي في الحلقة خاصة بعد ظهور رامز جلال أمامه في بداية الحلقة وقابل ذلك الأمر بضحكة على خلاف باقي الضحايا.
وبعد سقوط محمد الشناوي في بركة مياه رامز جلال، في نهاية الحلقة قام بسحب الأخير معه في المياه وأوسعه ضربًا ليكون أول ضحية توقع برامز فيها.
وكان محمد الشناوي قد سجل أهدأ رد فعل طوال الحلقة كما كانت الحلقة خالية من أي ألفاظ خارجة أو صراخ على خلاف كل ضحايا رامز جلال.
ويعد محمد الشناوي هو ثالث لاعب ينضم لضحايا رامز جلال خلال هذا الموسم، وذلك بعد اللاعب التونسي علي معلول، واللاعب محمود كهربا، لاعبي النادي الأهلي.
برنامج “رامز مجنون رسمي”، يتم تصويره في دبي، ويذاع عبر فضائية MBC مصر يوميًا بالتزامن مع وقت الإفطار كعادة برامج رامز.
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق لرامز جلال بعد الإيقاع بحارس الأهلي محمد الشناوي في «رامز مجنون رسمي» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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