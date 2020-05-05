تأجيل فيلم سلمي حايك وصامويل جاكسون القادم بسبب كورونا

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

استقرت شركة “Lionsgate”، على تأجيل فيلمها الجديد، والذي يحمل اسم “The Hitman’s Wife’s Bodyguard”، لمدة عام، وذلك بسبب توقف الإنتاج السينمائى بسبب فيروس كورونا، على أن يطرح العمل الجديد فى 20 اغسطس من العام المقبل 2021، بدلا من 28 اغسطس من العام الجارى.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع “Variety”، فمن المقرر أن يكون العمل من بطولة مجموعة متميزة من الممثلين وهم رايان رينولدز وصمويل جاكسون وسلمى حايك وفرانك جريلو وريتشارد إي جرانت توم هوبر وأنطونيو بانديراس ومورجان فريمان.

ويعتبر فيلم “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” يعد تكملة للجزء الأول من العمل “The Hitman’s Bodyguard”، الذى طرح فى عام 2017، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع “Variety”.

وكان الجزء الاول من الفيلم تدور قصته حول أفضل حارس شخصي في العالم، والذي يتم تكليفه بحراسة قاتل محترف، حيث أن هذا القاتل مطلوب للإدلاء بشهادته أمام محكمة العدل الدولية، وهنا يجب على الاثنين أن ينحيا خلافتهما جانبًا، وأن يعملا معًا من أجل الوصول إلى المحكمة في الوقت المحدد.

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وعلى جانب أخر، تشارك الممثلة والنجمة المكسيكية من أصول لبنانبة سلمى حايك، والبالغة من العمر 53 عاما، صورة جديدة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام والذي يتمتع بقاعدة جماهيرية تصل إلى 15.4 مليون متابع.

والتقطت سلمى، مؤخرا، صورة سيلفي لنفسها والبحر من خلفها، حيث كانت ترتدي ملابس سباحة لونها بنفسجي، وتعتمد لخصلاتها الداكنة تسريحة المنسدل المموج، وفي تعليقها على اللقطة، كتبت سلمى هاشتاج كلمة رياح، حيث كانت نسمات الهواء تداعب خصلات شعرها.

وكالعادة، يصل المشاهير الكثير من التعليقات من المتابعين، وتتراوح بين كلمات إيجابية وداعمة، ولكن لا يخلو الأمر من بعض التعليقات السلبية التي قد تكون في بعض الأحيان جارحة ومحبطة.

ومن بين هذه التعليقات السلبية التي وصل للنجمة العالمية، قول أحدهم: يوجد الكثير من البوتكس. ليس هناك حاجة له يا سلمى”، ولكن لم يمر هذا التعليق مرور الكرام لدى الممثلة، فردت عليه بأسلوب متقبل وراق، وقالت له: “لا يوجد بوتكس، لكن شكرا لك على النصيحة، لأنه كنت أفكر بأن الوقت قد حان”.