"حركت مشاعر كل مصري أصيل".. سمية الخشاب تهنئ أحمد جمال على أغنية "تحيا مصر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: هنأت الفنانة سمية الخشاب، المطرب أحمد جمال، على نجاح أغنية "تحيا مصر". وكتبت الخشاب تغريدة، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" :"أغنية رائعة يا أحمد وإحساسك صادق، حركت مشاعر كل مصري أصيل". وكان آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب الدرامية مسلسل "الحلال" 2017، من تأليف سماح الحريري وإخراج أحمد شفيق.

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