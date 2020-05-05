بعد اعتزال نهى عابدين.. نسرين أمين تكشف مفاجأة

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
علقت الفنانة نسرين أمين على قرار اعتزال الفنانة نهى عابدين للفن بشكل نهائي.
وكتبت نسرين في تعليق على صفحة نهى عابدين بموقع "فيسبوك": " فهماكي ومعاكي حق وعلى طول عندي نفس التفكير، وأنا شخصيًا بفلتر حاليًا أصدقاء الفيسبوك لهذا السبب والهدف".
وكتبت "عابدين" عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "قرار ممكن يكون صح أو غلط.. المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت لقرار هيريحني.. أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائي".
نهى عابدين تشارك في رمضان الحالي بمسلسل "أتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني ، محمد أسامة " أوس أوس " ، انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفي.
كما تشارك في مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، خالد الصاوى، صابرين،غادة عادل، محمد عادل، محمد رشاد، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.
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