صورة نادرة.. ياسمين صبري تنشر صورتها في الطفولة بفستان زفاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي: شاركت الفنانة ياسمين صبري، جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بـ"إنستجرام"، صورة لها من طفولتها. وظهرت "ياسمين"، في الصورة بشعر قصير، مرتدية فستان زفاف أبيض. وتشارك ياسمين صبري في موسم رمضان الحالي بمسلسل "فرصة تانية"، بطولة أحمد مجدي، أيتن عامر، هبة مجدى، دياب، إدوارد، نهال عنبر، محمد جمعة، معالجة درامية محمد سيد بشير وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج مرقس عادل.



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