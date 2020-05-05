آيتن عامر تهنئ أحمد مجدي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة آيتن عامر على تهنئة الفنان أحمد مجدي بعيد ميلاده الـ34، الموافق اليوم 4 مايو.

ونشرت آيتن صورة لمجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" كل سنة و انت طيب يا صديقى العزيز أينعم انت مكفر ريهام فى المسلسل بس أنا فصلت أهو و قلت أخلى الناس تقولك كل سنة و انت طيب و ناجح و إيجابي و فنان ".

وتشارك آيتن وحمد مجدي في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، ومن إخراج مرقس عادل.