آيتن عامر تهنئ أحمد مجدي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
حرصت الفنانة آيتن عامر على تهنئة الفنان أحمد مجدي بعيد ميلاده الـ34، الموافق اليوم 4 مايو.
ونشرت آيتن صورة لمجدي، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" كل سنة و انت طيب يا صديقى العزيز أينعم انت مكفر ريهام فى المسلسل بس أنا فصلت أهو و قلت أخلى الناس تقولك كل سنة و انت طيب و ناجح و إيجابي و فنان ".
وتشارك آيتن وحمد مجدي في مسلسل "فرصة تانية"، بطولة الفنانة ياسمين صبري، محمود البزاوي، نهال عنبر، هبة مجدي، ومن إخراج مرقس عادل.
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