محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
كشفت الفنانة نهى عابدين، عن رغبتها في اعتزال التمثيل، وذلك من خلال حسابها بموقع "فيس بوك"، إذ أكدت إنها تفكر في الأمر منذ فترة.
وقالت "نهى"، في منشورها: "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم أني بفكر فيه بقالي فترة طويلة ووصلت للقرار اللي هيريحنى، أنا بعتزل مهنة التمثيل بشكل نهائى".
ولم تفصح "نهى"، عن سبب قرارها المفاجئ، على الرغم من التعليقات التي وردتها على منشور اعتزالها.
نهى عابدين تشارك في رمضان الحالي بمسلسل "أتنين في الصندوق"، بطولة حمدي المرغني ، محمد أسامة " أوس أوس " ، انتصار، بيومي فؤاد، حجاج عبد العظيم، رحاب الجمل، ومن تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفي.
كما تشارك في مسلسل "ليالينا 80" من بطولة إياد نصار، خالد الصاوى، صابرين،غادة عادل، محمد عادل، محمد رشاد، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.
كانت هذه تفاصيل خبر نهى عابدين تعلن اعتزالها التمثيل.. أثناء عرض أتنين في الصندوق وليالينا 80 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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