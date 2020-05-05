تراند اليوم : إغراق رامز في المياه.. هذا ما فعله الشناوي في مقلب اليوم

وظل الشناوي متماسكا في كل المشاهد بدءً من رؤية رامز من الكواليس، وحتى إغراقه في مشهد المياه.
كما لم يظهر على الشناوي علامات الفزع كسابقيه، خاصة في مشهد الشعبان.
وفي المشهد الأخير، وبعد إطلاقه من كرسي الاعتراف قفز الشناوي ليقع في المياه كمقلب جددي، لكنه تماسك سريعا وسحب رامز إلى المياه وقام بإغراقه.
يذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي يتعرض هذا الموسم لانتقادات واسعة، حيث أصدرت نقابة الإعلاميين المصرية بيانا أكدت فيه منع ظهور البرنامج على أية وسيلة إعلامية في مصر.
بينما تغيرت المعادلة بعد خروج باسم ياخور من آخر مقلب، بعد وقوعه في مقلب المياه، حيث رشق باسم بحذائه، ودخله معه في صراع، محاولا إلقائه في المياه.
وتقوم فكرة برنامج رامز مجنون رسمي في هذا الموسم تدور حول خداع الضيف في البداية عن طريق مذيعة تسأل الضيف عدة أسئلة ثم يجلس الضيف علي كرسي الاعتراف ومن هنا يبدأ المقلب.