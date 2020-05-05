بالصور: بهذه الطريقة احتفل بن أفليك بعيد ميلاد حبيبته الجديدة آنا آرماس

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:46 صباحاً - يعيش الممثل الأمريكي الوسيم بن أفليك "47 عاماً" الذي عانى لفترة طويلة من إدمانه على الكحول، علاقة حب حقيقية منذ فترة ليست بالطويلة مع الممثلة الكوبية الحسناء آنا دي أرماس "32 عاماً" ،وبرز حبه العميق لها بشكل واضح وبارز من خلال إحتفاله بعيد ميلادها ال32 بطريقة رومانسية كلاسيكية يوم الخميس 30 إبريل- نيسان 2020 الجاري في منزل معزول وسط الصحراء.

ونشرت آنا عبر حسابها الرسمي الخاص على "أنستغرام" صوراً لها من الإحتفال مع بن أفليك، وأيضاً لقالب الحلوى والمنزل المزيّن بالبالونات الملوّنة الرائعة الجمال،ونشرت أيضاً مقطع فيديو لها بحسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "أنستغرام" ،وهي تحطم بالوناً آخر ملون وهي معصوبة العينين،وبعد نجاحها في مهمتها بتحطيمه يسقط منه الكثير من الحلويات والهدايا ،وحصد الفيديو أكثر من مليون و700 ألف مشاهدة وإعجاب بوقت قياسي.

كما نشرت صورة سيلفي لها بخاصية الستوري وهي تلتقط لقطة رومانسية بيد بينما ذراعها الثانية تعانق حبيبها الممثل الشهير بن أفليك يوم عيد ميلادها ال32.

وعلّقت آنا على الصور، قائلة: "شكرا لكم جميعا على تمنياتكم في عيد ميلادي وحبكم! ابتهاج لعام عظيم آخر ".

يُذكر أن علاقة أفليك بآنا ظهرت للعلن، بعد أن شوهدا معاً، خلال تواجدهما في مطار كوستاريكا الدولي، بعد قضائهما عطلة سوياً في كوبا .

كما التُقطت صوراً لأفليك مع آنا، أثناء وجودهما في أحد المطاعم الشهيرة في كوبا في شهر مارس- آذار الماضي،وبديا في قمة سعادتهما وهما يتوقفان بين فترة وأخرى في محال القبعات والمطاعم.

وتأكدت علاقتهما أكثر عبر المصورين المعروفين بالباباراتزي الذين رصدوهما في أوائل شهر نيسان الماضي خلال فترة الحجر الصحي يخرجان معاً في نزهات مشتركة مع كلابهما،أو لشرب القهوة وتنشق الهواء النقي معاً في لوس أنجلوس المشرقة،وكشفت الصور تمضيتهما فترة الحجر الصحي كاملة معاً في منزل بن إفليك الفاخر بلوس أنجلوس.

وقد بدأت علاقتهما منذ بداية مارس- آذار الماضي لمشاركتهما بفيلم سينمائي رومانسي إجتماعي مشترك،ومنذ ذاك الوقت لم ينفصلا أبداً.

وأمضيا إجازة رومانسية رائعة في كوبا،واستمتعت آنا بأن تكون دليلة سياحية لحبيبها الجديد الذي وصفت العمل معه بالممتع جداً،والسبب إمتلاكه قدرات هائلة ولا محدودة في التمثيل،وقادر على مفاجأتها دائما بموهبته الفريدة.

ويبدو أن آنا أرماس وبن إفليك أسعد ثنائي فني حالياً بلوس أنجلوس،ويتحديان معاً في نزهاتهما اليومية فيروس كورونا.

