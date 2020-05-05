زين مالك يثير إعجاب الملايين بوشم قصيدة لجبران خليل جبران على ذراعه

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:46 صباحاً - أثار المغني العالمي زين مالك إعجاب الملايين من متابعيه بوضعه وشماً على ذراعه مأخوذاً من قصيدة "الحب والزواج" للشاعر والأديب اللبناني العالمي المهجري الراحل جبران خليل جبران ،والبعض لمح إلى أن حب زين مالك ازداد عمقاً لحبيبته عارضة الأزياء الفلسطينية الأمريكية جيجي جديد التي أشاع بعض المقربين منها بأنها حامل في شهرها الخامس من زين مالك وأكدت صحيفة "ديلي ميل " البريطانية هذا الخبر بنشرها له.



وأكدت جيجي حديد نفسها بمقابلة معها في برنامج التوك شو "الليلة" مع جيمي فالون إنها وشريكها زين مالك ينتظران طفلهما الأول معاً،وحقق هذا المقطع السعيد على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب" أكثر من ثلاثة ملايين و416 ألف مشاهدة من مساء 30 إبريل- نيسان لغاية اليوم.

وزين مالك باختياره جزءًا من هذه القصيدة الطويلة الرومانسية لشاعر لبناني عربي وشماً في ذراعه،ووضعه القصيدة في حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "إنستقرام"، يعلن برومانسية عن قوة علاقته بحبيبته جيجي حديد،وربما يكشف بها تفكيره أو قراره بتتويج حبهما بالزواج قريباً خاصةً وأنه سعيد بانتظاره طفله الأول منها.



زين مالك سعيد بحمل جيجي



وأكد مصدر مقرب لموقع "ويكلي" الأمريكي ،أن زين مالك سعيد جداً بأنه سيصبح أباً لأول مرة في حياته من حبيبته جيجي حديد التي ظلت جزءًا مهماً في حياته حتى بعد انفصالهما عام 2018 لأول مرة،وأنه عبر لأصدقائه في مرات كثيرة عن رغبته في العودة إليها قبل عودتهما فعلاً في أواخر عام 2019 الماضي حيث ودعاه وهما معاً مجدداً.

وأن علاقة جيجي وزين قوية وصلبة حتى قبل حمل جيجي بطفلهما الأول.



وأكدت يولاندا حديد،والدة جيجي،الحمل ، ببرنامج هولندي شهير وببيان لها على "أنستغرام" حيث عبرت عن صدمتها لتسرب سرهما الصغير ،بعد إعلان موقع المشاهير "TMZ" حمل جيجي حديد يوم 30 إبريل – نيسان 2020 .







