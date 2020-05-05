فيديو.. محمد رمضان لقن روجينا ورجالها درساً لا ينسى فى البرنس

شهدت أحداث الحلقة الحادية عشر من المسلسل الرمضاني "البرنس" تهجم محمد رمضان (رضوان البرنس) على بيت روجينا (المعلمة فدوة) زوجة شقيقه أحمد زاهر (فتحي)، وذلك بعد سماعه تسجيل صوتي بإعتراف أشقاءه بقيادة (فتحي) في مقتل زوجته نجلاء بدر (لبنى) وإبنه، وخلال تواجدة في منزلها تستدعي رجالها البلطجية في التصدي ل (رضوان) ولكن رضوان يلقنهم درس بعلقة ساخنة،

و يوصي (فدوة) بان تبلغ رسالة لشقيقة (فتحي) بإنها سوف تلبس عليه أسود قريباً .





يذكر ان مسلسل "البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كل من محمد رمضان، عبدالعزيز مخيون، نجلاء بدر، محمد علاء، محمد حاتم، محمد مهران، أحمد زاهر، ريم سامي، أحمد فهيم،

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عبدالحميد سند، حمدي هيكل، علاء زينهم، دنيا عبدالعزيز، نور، أحمد داش، مروة الأزلي، حمدي إسماعيل، ميشيل مساك، محمد جمعة، روجينا، إدوارد، صفاء الطوخي، بدرية طلبة، رحاب الجمل،إنعام الجريتلي، سلوى عثمان.

تدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس" و"رضوان البرنس" الذى يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكري في ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه، مما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6.

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