شاهد.. الصورة الصوتية للأعمال الدرامية الرمضانية بمشاركة كبار نجوم العرب

تزامناً مع انطلاق القائمة الرمضانية للمسلسلات، يبدأ العمل على المشهد الموسيقي للأعمال الدرامية، التي تتنوع بين الأغنية الكاملة والأخرى تقتصر على الموسيقى فقط. يلعب التتر الموسيقي دور هام في الشكل الخارجي للأعمال الدرامية، حيث يعتبر هو أول خطوة تظهر أمام المشاهد قبل العمل الدرامي، وكما تقدم الدراما اعمالاً للمشاهدة، التتر يُطعِم الصورة الدرامية ويعطي لها شكل مرئي ومسموع. حازت الصورة الغنائية للدراما في هذا العام على حيز كبير من اهتمام المشاهد، وعمل فيها كبار الشعراء والملحنين والموزعين، وشارك فيها أبرز نجوم الوطن العربي في الغناء أبرزهم "سميرة سعيد، أنغام، رامي صبري، مدحت صالح، مصطفى حجاج..وغيرهم". وفي السطور الآتية نستعرض أهم التترات الغنائية لمسلسلات رمضان والتي حازت على نسبة مشاهدة كبيرة من الجمهور. تتر مسلسل "ونحب تاني ليه" Advertisements الأغنية بصوت :مدحت صالح، كلمات:أمير طعيمة، ألحان وتوزيع:خالد عز، وحصلت على أكثر من 390 ألف مشاهدة على "يوتيوب"، ويقول مطلعها"بنحب وبنفارق وقلوبنا بتتألم ونلاقي ان انا رجعنا لوحدتنا الاولى ونحس كان الكون فِي عيونا خلاص ضلم وأننا بنلف في نفس الدائرة المقفولة". تتر مسلسل "فرصة تانية" الأغنية بصوت رامي صبري، كلمات:أمير طعيمة، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي، وحصدت أكثر من 670 ألف مشاهدة، ويقول مطلعها .set("page_url", "https://alwafd.news/").display(); .set("page_url", "https://alwafd.news/").display();

بصوت الديفا سميرة سعيد ، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:مدين، توزيع:نادر حمدي، وسجلت أكثر من 300 ألف مشاهدة على "يوتيوب"، ويقول مطلعها:"لما كنا صغيرين كنا شايفين الحياة إنها حلم إبتدى..لماكنا صغيرين كان كل واحد جواه أحلى من كده وكبرنا واكتشفنا مين اللي كان من قلبه مخلص ويمين اللي إدعى" .

الأغنية بعنوان "عُمري "بصوت الفنان هيثم شاكر، كلمات:أمير طعيمة، ألحان: رامي جمال، توزيع:أحمد إبراهيم، وسجلت أكثر من 340 ألف مشاهدة على "يوتيوب"، ويقول مطلعها"انا عمري يوم ماحلمت بحاجة مش ليا انا نفسي أعيش وأظن دي ابسط حقوقي قدمت خير من القلب واتردلي أذية وكل حلم انا بحلمه بيتهد فوقي".

الأغنية بعنوان "كنا نضحك" بصوت أنغام، من كلمات:أمير طعيمة، ألحان:ايهاب عبد الواحد، توزيع:امير هداية، وسجلت أكثر من 130 ألف مشاهدة، ويقول مطلعها

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