أحمد جمال يتلقى هدية مميزة-بالصورة

ميرنا وليد - بيروت - تلقى الفنان المصري ​أحمد جمال​ هدية مميزة من قبل أحد المتابعين وهي عبارة عن لوحة رُسم عليها بطريقة مبدعة.

ونشر جمال صورة اللوحة على حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، وعلّق عليها قائلا: "شكراً عالرسمة الحلوة دي"

الجدير ذكره ان أحمد جمال قرر الإبتعاد حالياً عن الفن قسرياً وذلك بعد وقف الحفلات الغنائية إمتثالا لقرار رئيس وزراء مصر بمنع التجمعات ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا، والعودة إلى مهنته الأساسية وهي الصيدلة، معلناً عن إستعداده للتطوع إلى الفرق الطبية المنتشرة داخل مصر لمواجهة هذا الوباء.

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