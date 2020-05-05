"السيد خطأ" لـ جان يامان في هذا الموعد

ميرنا وليد - بيروت - افادت وسائل اعلام عالمية ان مسلسل "​السيد خطأ​" للممثل التركي ​جان يامان​ من المقرر ان تعرض الحلقة الأولى منه في شهر يونيو حزيران المقبل، ومن المتوقع ان يدخل المنافسة بقوة مع المسلسلات الاخرى في الموسم الصيفي.

ويجسد جان في "السيد خطأ" شخصية أوزغور وهو صاحب نادٍ ليلي يلتقي بفتاة جميلة وبسيطة لم تضحك في حياتها أبداً للرجال.

الجدير ذكره ان جان يامان شنّ مؤخرا هجوما على المنتجين العرب وقال :"يظنون اننا سلعة رخيصة، فيقدّمون لنا عروضًا تافهة مثل المشاركة في الإعلانات الرخيصة أو إفتتاح مطعم أو العشاء مع النساء".

وإعتبر عدد كبير من المتابعين انه يقصد الممثل التركي بوراك الذي زار لبنان لافتتاح مول وزار الكويت للعشاء مع السيدات.

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