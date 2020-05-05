كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مؤلف سكر زيادة لـ"الخليج 365 الفني": البعض اعترف بالتسرع في الحكم على العمل.. وهذه رسالتي للمنتقدين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعرب السيناريست محمد فتحي عبد المقصود أحد مؤلفي مسلسل "سكر زيادة" عن سعادته بنجاح العمل وذلك بعد عرضه خلال شهر رمضان المبارك.

وقال محمد عبد المقصود في تصريح خاص لـ"لفجر الفني"، إن ردود أفعال الجمهور على المسلسل جاءت إيجابية جدًا معلقًا: الحمد لله ومنذ بداية عرض أغنية تتر المسلسل وردود الأفعال إيجابية جدا ولاحظت تحول في بعض الآراء من سلبية إلى إيجابية.

وأضاف محمد عبد المقصود: "وبدأ الجمهور في الإشادة بالحلقات الأولى واعترف البعض بالحكم المتسرع على العمل من قبل عرضه".

وتابع حديثه بأن مسلسل "سكر زيادة" قد لاقى نجاحًا كبيرًا مثلما توقع، كما توجه برسالة للمنتقدين وقال "اتفرجوا الأول قبل ما تنتقدوا".

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة" بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.