كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر مادلين طبر تحاول إصلاح الوضع بين ابنتها وزوجها في "القمر أخر الدنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحاول فايزة أن تصلح الأوضاع بين ابنتها ناهد وزوجها السفير، ولكنه يرفض ويسألها لماذا جاءت.

ثم تقول له أنها ابنته مهما كان ويقول أنه ليس لدي بنت مثلها من يوم ما تركته وتزوجت ويطلب منها أن تتركه يجلس بمفرده.

وفي سياق أخر تدور أحداث مسلسل "القمر أخر الدنيا" في إطار اجتماعي حيث تختفى "الحاجة كريمة" دون سابق إنذار من حياة أبنائها الثلاثة الابن الأكبر أحمد ومعه شقيقة الأصغر جلال والأخت الوسطى دلال ليبدأ الأبناء رحلة بحث مكثفة فى كل مكان يحتمل وجود الأم به، وتقودهم رحلة البحث لزيارة كل معارفهم فى محافظات مصر المختلفة.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من بشرى، أحمد كرارة، سميرة عبد العزيز، نجلاء بدر، مؤمن نور، سمير بدير، هدى الاتربي، ثراء جبيل، مادلين طبر، عمرو عابد، ساندي علي، وأخرون، تأليف ثناء هاشم، إخراج تامر حمزة، إنتاج شيرين مجدي.