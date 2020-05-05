كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 5 مايو 2020 01:18 صباحاً - انت الان تقراء خبر بهذه الطريقة.. روبوت زين استطاع تدمير إنيرجي كو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يأمر مؤنس بالبحث عن زين وعمل مسح حراري على جميع المنازل القريبة من إنيرجي كو، ثم يأتي له روبوت زين ويحقق معه ويمثل عليه الروبوت انه زين ويستكمل معه التحقيق.

وعند اخبار مؤنس للروبوت انه قام بقتل رئيس عمله، ليسألوا الروبوت هل لم يفكر هو أيضا بقتل رئيس عمله.

ويقول مؤنس انه يشعر أن زين متعمد ذلك لكي يتسجن، ويسأل زين العساكر عن زنزانة السيدات ثم يتشاجر معه العسكري وأن يمشي معه بهدوء.

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ويستطيع الروبوت الافلات منهم ويتجه نحو زنزانة السيدات ويقابل صباح ويخبرها انه عرف الحقيقة ويحبها وجاء ليخرجها ويكسر الزنزانة ويهاجم العساكر بقوته.

يأمر مؤنس بقتل صباح وأن يجلب له زين حي ويطلقون عليه النار ولكنه لم يتأثر ويلقي عليه أحد العساكر قنبلة ليسترجعها لهم مرة أخرى ويستطيع تدمير إنيرجي كو.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، محمد جمعة، محمد العمروسي، أحمد مجدي، محمد مغربي، أمير العشري، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، شريف البردويلي، ناهد السباعي، حسام داغر، محمد مغربي، وأخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد الطحاوي.