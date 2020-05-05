تراند اليوم : حلاوتك مع الكورونا .. جيهان خليل لبست الكمامة و بقت موزة – إتفرج

نشرت الفنانة جيهان خليل مجموعة صور جديدة لها وهى ترتدى القمامة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الفيديوهات والصور “انستجرام”

وذلك تحت شعار “ابقي فى المنزل، كن آمن”

‎يذكر أن آخر أعمال جيهان خليل مسلسل “علامة ‎استفهام”، تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى.

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‎المسلسل بطولة محمد رجب، ميرهان حسين، هيثم أحمد زكى، إدوارد، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة وغيرهم.

‎وظهرت كضيفة شرف فى مسلسل “طلقة حظ” مع مصطفى خاطر وأيتن عامر وهبة مجدى ومحمد أنور وميرنا نور الدين وخالد أنور وتأليف ايهاب بليبل وإخراج أحمد خالد أمين.