تراند اليوم : خيانة للبدلة العسكرية .. استهداف سيارتين للجيش علي الطريق في ” الاختيار ” – فيديو

عرضت قناة ON E الفضائية، الحلقة الحادية عشر من مسلسل «الاختيار» للفنان أمير كرارة، ضمن الموسم الرمضاني، والذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي استشهد برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية.

بدأت أحداث الحلقة الحادية عشر، في باستهداف سيارة خاصة بالقوات المسلحة، تحمل جنودا وضباطا، وذلك من خلال الإرهابي هشام عشماوي (أحمد العوضي) والإرهابي عماد عبد الحميد، وآخرون، ويسقط الجنود شهداء برصاص الغدر من الجماعات الإرهابية التكفيرية.

يقوم الضابط أحمد المنسي (أمير كرارة) بمداهمة أحد الأوقار الإرهابية في سيناء، ويتمكن من تصفية أثنين من العناصر التكفيرية، ويلقى القبض على أثنين أخرين، في الوقت الذي يصل فيه الإرهابي أبو سعد الجنوبي لجماعة أنصار بيت المقدس، ويبايعهم على السمع والطاعة.

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يقوم الإرهابيين هشام عشماوي، وعماد عبد الحميد، ومسلحين أخرين باستهداف سيارة أخرى للجيش وتصفية ما بها من جنود وضباط، وتختتم أحداث الحلقة بتخطيط شيطاني من جماعة أنصار بيت المقدس لاستهداف الجيش في الإسماعيلية.